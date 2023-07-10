شائعات متداولة عن الصداع النصفي

الصداع النصفي من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثير من البشر نتيجة عدة عوامل مختلفة وبالرغم من انه مرض منتشر، الا ان اغلب الناس تمتلك معلومات وشائعات خاطئة عنه وبالتالي لا تعرف التعامل الصحيح مع الأعراض وتبرز “البوابة نيوز” معلومات متعلقة بالصداع النصفي:

-الصداع النصفي خطرًا رغم أن معظم أنواع الصداع النصفي ليست خطيرة، قد تكون مزمنة وفي بعض الأحيان منهكة ومعيقَة إذا لم يتم علاجها بشكل مناسب وهناك نوع من الصداع النصفي يسمى الصداع النصفي الشللي والذي يميل إلى أن يكون وراثيًا، ويترافق مع أعراض عصبية، وأعراض الصداع النصفي الحسي، والتي قد تؤدي إلى السكتة الدماغية والصداع النصفي الشللي الذي يسبب ضعفًا شديدًا أو شللًا في جانب واحد من الجسم نادر الحدوث، ويؤثر على حوالي 0.01٪ من السكان.

-الصداع النصفي مجرد صداع عادي ليس بالضرورة أن يعاني المصاب بالصداع النصفي من صداع أو ألم في الرأس ويمكن أن يعاني الشخص المصاب بالصداع النصفي بدلًا من ألم الرأس من مجموعة من الأعراض التالية ألم متوسط إلى حاد أو خفقان يبدو كما لو أنه يشمل الرأس بالكامل أو ينتقل من جانب إلى آخر.

-زيادة الحساسية للأصوات أو الروائح أو الضوء.

-اضطرابات الرؤية، بما في ذلك التشويش أو النقاط الساطعة أو الوامضة أو الخطوط المموجة أو المسننة.

-مشاكل بطنية والتي يمكن أن تشمل فقدان الشهية أو الغثيان والقياء أو اضطراب المعدة.

-قد يلاحظ بعض الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي تغيرات طفيفة في روتينهم اليومي حتى قبل يوم أو يومين من بدء الصداع النصفي وهو نوع من التنبيه.

-البادرة الأكثر شيوعًا هي التثاؤب المفرط، الاكتئاب، الحساسية المفرطة، وصلابة عضلات العنق. -قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بالصداع النصفي أيضًا من أورة الصداع النصفي، وهي عرض عصبي يسبق ألم الرأس مباشرة.

-قد تكون عبارة عن اضطرابات بصرية (رؤية ومضات ضوئية أو فقدان جزئي للرؤية ينتشر تدريجيًا ضمن الساحة البصرية)، أو ظواهر حسية أخرى (خدر ووخز ينتشر تدريجيًا عبر الوجه أو أسفل الذراع).

-يسبب الكافيين الصداع النصفي حتمًا لا يسبب الكافيين الصداع النصفي، إلا أنه قد يكون محفزًا له لدى بعض الناس فعلاقة القهوة والصداع النصفي علاقة معقدة.

-الافراط في استهلاك الكافيين يمكن أن يؤدي للإصابة بالصداع النصفي، إلا أن الكافيين يمكن أن يساعد بشكل عام في تخفيف آلام الرأس عمومًا ومنها آلام الصداع النصفي، إن استخدم باعتدال.

-قد يجد بعض الناس أن شرب الكافيين في بداية النوبة يقلل من شدتها ويساعد في تخفيف الألم، إلا أنه لا ينصح بالاستخدام المنتظم والمستمر للكافيين كعلاج.

-تعالج أدوية ألم الرأس الصداع النصفي ولايوجد حاليًا علاج للصداع النصفي، إلا أن هناك أدوية معينة قد تفيد في السيطرة على الأعراض والوقاية من الإصابة.

-لا يوجد دواء مفيد في حالة الصداع النصفي وتتوفر العديد من الأدوية التي تساعد بشكل ملحوظ في السيطرة على الأعراض وتشمل المسكنات التي لا تحتاج لوصفة طبية، كأدوية التريبتان، ومضادات مستقبلات الكالسيتونين ودواء جيبانتس للصداع النصفي، وأيضًا مضادات الاكتئاب وأدوية التشنج وحاصرات بيتا.

-هناك العديد من الخيارات اللادوائية الكفيلة بالمساعدة حيث أن أهم ما يمكن للشخص القيام به للمساعدة في تجنب مسببات الصداع النصفي هو تنظيم نمط حياته حيث أن الحصول على 8 ساعات من النوم على الأقل كل ليلة، وشرب 8 أكواب من الماء يوميًا، وتزويد الجسم بالتغذية الصحية، والتخلص من أكبر عدد ممكن من مصادر الإجهاد الزائد، سيضع جسمك على الطريق الصحيح لرفع عتبة الصداع النصفي، أي أن خطر الإصابة بالصداع النصفي ينخفض، حتى عند التعرض لمسبب معروف.

- كما قد تؤدي الأدوية أيضًا للإصابة بالصداع النصفي إذا تم استهلاكها بكثرة، في حالة تعرف بالصداع النصفي الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية.

-هناك أيضًا الكثير من الخيارات الدوائية التي تحتاج وصفة طبية، وهي تكون فعالة جدًا في تقليل وتيرة الصداع النصفي (ما يسمى بالأدوية الوقائية) حيث يمكن أن توقف الصداع النصفي في مراحله الأولية فإذا كنت تشك من أنك تعاني من الصداع النصفي، فالأمر يستحق زيارة الطبيب الذي يمكنه تأكيد التشخيص والعمل معًا لوضع خطة علاجية.

-لا يمكن تشخيص الصداع النصفي إلا بفحص إشعاعي يشخص الصداع النصفي بالفحص السريري ولا يحتاج أي نوع من التصوير وينصح بالتصوير فقط في حال عدم وضوح الأعراض أو وجود أعراض عصبية أو علامات خطورة، أي فقط عندما يوجد مبرر للتصوير.

-لا يوجد اختبار محدد لتشخيص الصداع النصفي فلإجراء تشخيص دقيق، يجب على الطبيب تحديد نمط الصداع المتكرر جنبًا إلى جنب مع استمرار الأعراض المرافقَة لمدة 3 أشهر على الأقل.

-لا يمكن أخذ أدوية الصداع النصفي خلال الحمل وتعتبر أدوية الصداع النصفي، مثل التريبتان، آمنة نسبيًا أثناء الحمل، لا سيما بعد الثلث الأول، كما أن الأسيتامينوفين آمن أيضًا، ولكن يجب تجنب بعض الأدوية الوقائية المضادة للنوبات الصرعية نظرًا لوجود خطر الإجهاض أو حدوث تشوه خلقي.

-يمنع اتباع حمية خاصة بالصداع النصفي نهائيًا فتناول الطعام الصحي وتجنب أنواع معينة من الأطعمة التي تسبب الصداع النصفي يمكن أن يوقف أو يقلل احتمالية إثارة النوبات، إلا أنه يجب أخذ عوامل أخرى في عين الاعتبار وعلى سبيل المثال، لا يمكن للنظام الغذائي الخاص بالصداع النصفي أن يعالج قلة النوم أو التوتر أو الإضطرابات الهرمونية.

-يمكن أن تعالج المكملات الغذائية الصداع النصفي ويمكن للمكملات الغذائية أن تخفف من شدة ألم الصداع النصفي وتقي من الاصابة منه، لكنها حتمًا لا تعالجه.

-لا تعد مصابًا بالصداع النصفي إن لم تكن تعاني من أورة الصداع النصفي وهذا ليس صحيحًا ففي الواقع معظم حالات الصداع النصفي بدون أورة، وتظهر فقط عند 10-30٪ من الحالات.

-عجز العلماء من إيجاد علاج للصداع النصفي ولم يستسلم الباحثون أبدًا فهناك دومًا جهود بحثية حثيثة تختص بالأعراض المرضية للصداع النصفي وخيارات علاجه.