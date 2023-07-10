“صرف القاهرة” يجري أنشطة توعوية بالمعسكر الصيفي بمدرسة عثمان بن عفان بالبساتين

أجري فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، سلسلة من أنشطة التوعية المائية المتنوعة وذلك في إطار فعاليات المعسكر الصيفي بمدرسة عثمان بن عفان بحي البساتين.

وأوضح المهندس عادل حسن رئيس الشركة، أن الأنشطة تضمنت ندوة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وعمل مسرح عرائس، وألعاب تفاعلية، وتوزيع مطبوعات لحث المشاركين بالمعسكر على أهمية الحفاظ على كل نقطة مياه.

جدير بالذكر، أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، تنفذ أنشطة توعوية متنوعة بمختلف المدارس، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

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