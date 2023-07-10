ads
الإثنين 10 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس جهاز التعمير لبحث دفع عجلة التنمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة، اليوم الإثنين.

وجرى خلال اللقاء بحث خطة الجهاز في جنوب سيناء وطالب المحافظ تنفيذ 2.5 كيلو من الطريق الأوسط بشرم الشيخ، وبعض أعمال التطوير وتشجير الطريق استكمالا لما جرى تنفيذه بمعرفة الجهاز في نفس الطريق أثناء انعقاد مؤتمر تغير المناخ العام الماضي.

كما تطرق الحديث إلى خطة الجهاز والمشروعات الجاري استكمالها والمشروعات المتوقع طرحها هذا العام لدفع عجلة التنمية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، والمهندس ناجي ابراهيم مدير عام منطقة تعمير جنوب وشمال سيناء.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة مؤتمر تغير المناخ - شرم الشيخ خطة جهاز تعمير سيناء