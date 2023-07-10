"تعليم الشرابية": تفعيل خطة الأنشطة الصيفية بمراكز تنمية القدرات

شهدت إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الإثنين، فعاليات مركز تنمية القدرات للنشاط الصيفى للتربية الاجتماعية بمدرسة سعد زغلول الرسمية لغات.

وجاء ذلك تحت إشراف حنان ريان موجه اول تربية اجتماعية بالإدارة، وإبراهيم زايد موجه تربية اجتماعية بالإدارة، وسهير عبد الفتاح موجه تربيه اجتماعية.

وأقيمت اليوم الاثنين، ندوة موضوعها " كيفية استثمار وقت الفراغ "، وقام بالقاء الندوة تهانى عبد العزيز مديرة مدرسة سعد زغلول الرسمية لغات، بمشاركة الاخصائيات الاجتماعيات هند زاهر وناريمان فتحي، وبمشاركة الطالبات بمدارس الإدارة.

ألقت الندوة الضوء على عدد من النقاط الهامة، مفهوم الوقت، مفهوم وقت الفراغ، اهمية استثمار وقت الفراغ، كيفية استثمار وقت الفراغ فى مجالات عديدة، اضرار عدم استغلال وقت الفراغ.

وتوجهت إدارة الشرابية التعليمية بالشكر للأخصائيات الاجتماعيات لحسن تفاعلهم مع الطلاب وحسن تنظيم وإعداد الندوة، كذا أسرة توجيه التربية الاجتماعية لحسن رعايتهم واهتمامهم بالطلاب وتفعيل خطة الانشطة الصيفية.



