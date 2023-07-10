الأسرة كلها ماتت.. ارتفاع ضحايا حريق شقة فيصل

ارتفع عدد ضحايا حريق شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 55 المكون من 12 طابق بشارع أبو جمال البنأ من الصفا والمروة بمنطقة الطوابق فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة، لـ 4 وفيات عقب وفاة طفلين متأثرين بإصابتهما ليلحقا بوالديهما.

كانت البداية بتلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام مفاده تلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعقار رقم 55 بشارع أبو جمال البنأ من الصفأ والمروة الطوابق فيصل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب5 سيارات إطفاء.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بالطابق الثالث بعقار مكون من 12 طابق جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع كلا من "السيد اسماعيل السيد عبدالمقصود" 46 سنة، زوجته "إيمان خلف خليفه" 39 سنة، بينما أصيب كلا من "محمد أحمد عبدالرشيد" 19سنة، بحروق من الدرجة الأولي والثانیة بنسبة 40% جرى نقله إلي مستشفي أم المصريين لتلقي العلاج اللازم، "كارما أحمد هاني" 4 سنوات، مصابة بحالة اختناق جري نقلها إلي مستشفى الهرم.

ونجلي المتوفين الأول والثانية "فرح السيد اسماعيل" 7 سنوات، "ياسين السيد إسماعيل" 4 سنوات جري نقلهما إلي مستشفي الهرم الا أن الطفلين الأخيرين لفظا أنفاسها الأخيرة متأثرين باصابتهما.

وكشفت التحريات الأولية، أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية بجهاز التكييف سبب نشوب الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.