وزير السياحة: استقبلنا 7 ملايين سائح في النصف الأول من 2023

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن مصر استقبلت ما يزيد عن 7 ملايين سائح في النصف الاول من العام الحالي، ومثلت ألمانيا أعلى الجنسيات الوافدة تليها روسيا وبريطانيا وبولندا وفرنسا وإيطاليا التي سجلت زيادة بأكثر من 100% ويتوقع استقبال ما مجموعه 800 ألف سائح ايطالي بنهاية العام الجاري.

وأضاف الوزير، خلال كلمته اليوم بندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، التي عقدت اليوم بأحد فنادق القاهرة، حول مستقبل السياحة المصرية، أن معدل إنفاق السائح ارتفع، وسجلت الإيرادات أرقاما قياسية وذلك بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشيرا إلى زيادة بنسبة 20% في الإيرادات السياحية عن عام ما قبل الوباء 2019.

وأكد الوزير، أن الدولة وضعت هدفا لزيادة الحركة السياحية بنحو 25 إلى 30% سنويا، ويمكن تحقيق ذلك في ظل سياسة الوزارة التي تمنح صلاحيات للقطاع الخاص لإدارة السياحة ويكون دور الوزارة الإشرافي الرقابي لحماية السائح، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف لجذب 15 مليون سائح وهو رقم تاريخي باعتبار أن أعلى رقم مسجل في عام الذروة 2010، بلغ 14 مليون سائح.

وتابع بأن القطاع السياحي الخاص لديه خطة طموحة لتطوير عمله ومنشآته، وكذلك تستطيع مؤسسات الدولة تطوير نفسها ووضع الاستراتيجيات التي تحقق استقبال 100 مليون سائح، ولكن ذلك يحتاج لسنوات طويلة، لافتا إلى أهمية صناعة السياحة في اي اقتصاد، وقد حققت دول ما يزيد عن 80 مليون سائح في العام، مثل اسبانيا وايطاليا وفرنسا.

وقال إن صناعه السياحة في مصر تؤثر عند انتعاشها بالإيجاب على عدد من الصناعات الأخرى، مضيفا أن مصر من الدول النامية التي لديها عجز في الحساب التجاري، وانتعاش السياحة يمكنه المساهمة بقوة في سد العجز.