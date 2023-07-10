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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محلل سياسي: أمريكا تعرقل جهود الجيش السوري في مكافحة "داعش"

داعش
داعش
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قال المحلل السياسي دكتور قصي عبيدو، إن تنظيم داعش الإرهابي مازالت له معسكرات في سوريا وتحديدا في منطقة التنف في ريف حمص الشرقي وفي ريف الرقة، ويتم تدريب بعض العناصر المنتمية لهذا التنظيم هناك.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أعداد التنظيم وفلوله في هذا المكان قليلة، لكنها مازالت ترتكب بعض المجازر وقطع الطرق التجارية على الحدود بين سوريا والعراق.

ولفت إلى أنه للأسف لا تسمح الولايات المتحدة الأمريكية للجيش العربي السوري بالسيطرة على هذا الشريط الحدودي، لمنع الإرهابيين من التزويد لوجيستيا، بخاصة أن المنطقة صحراوية لا يمكن رصدها من الطائرات.

وذكر أن حجم تنظيم داعش تقلص حجمه كأعداد وكعدة وعتاد، لكن مازال هناك معسكرات تدريب سرية في سوريا، تضم بين ألفين وخمسة آلاف عنصر، إضافة إلى دفع رواتبهم عبر سرقة المحاصيل الاستراتيجية للدولة السورية.

 

المحلل السياسي دكتور قصي عبيدو تنظيم داعش الإرهابي معسكرات في سوريا