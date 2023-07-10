السحب القزحية والمثلث السماوي ظواهر فلكية تضيىء السماء

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لظاهرة «السحب القزحية»، التي أبهرتهم بألوانها المتعددة.

ورصد المئات صور وفيديوهات لسحب ظهرت بألوان قوس قزح بجوار الشمس، وهي سحابة صغيرة أفقية، تظهرةد السحب القزحية هي الظاهرة الفلكية الوحيدة المبهرة، فقد توقع خبراء الفلك، أن يشهد غروب شمس الاثنين 10 يوليو 2023، اقتراب كوكب المريخ من نجم قلب الأسد، ليشكلا مثلثًا سماويًا مع كوكب الزهرة، يمكن رؤيته في العديد من الدول العربية.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن كوكب الزهرة سيكون هو ألمع نقطة ضوء في السماء خلال تشكل المثلث، بسبب قربه من كوكب الأرض، وفقًا الي صحيفة اليوم السابع.

وأكدت الجمعية إمكانية النظر للمثلث باستخدام المنظار، وسيلحظ المتابعون ثبات ضوء الشمس المنعكس على المريخ، فيما يتوهج نجم قلب الأسد.