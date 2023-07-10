مدير تعليم القاهرة الجديدة تكرم موجهي أوائل الأنشطة التربوية

كرمت إيمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، اليوم الإثنين، موجهي أوائل الأنشطة التربوية، وذلك نظرًا لجهودهم مع الطلاب وتحقيق العديد من الإنجازات.

جاء ذلك عقب عقب لقاءها مع موجهي أوائل الأنشطة التربوية بحضور ايمان الليثي مدير إدارة الخدمات التربوية.

وأكدت مدير تعليم القاهرة الجديدة التعليمية على التركيز علي المبادرات البناءة لتنمية مهارات التفكير الإبداعي لدي الطلاب.

وأكدت إيمان عبد الله علي أن العمل بروح الفريق الواحد يعمل على دفع وتطوير العملية التعليمية، كما توجهت بالشكر والتقدير لجميع العاملين بمخازن الادارة بقيادة هشام جميل لما يبذلونه من مجهودات كبيرة ومتميزة بتلك الفترة.