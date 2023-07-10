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الإثنين 10 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

نصائح للعناية باليدين بمكونات بسيطة وغير مكلفة

اليدين
اليدين
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الاهتمام باليدين أمر اساسي عند اغلب السيدات فعناية المرأة بنفسها وبنظافتها تظهر في اهتمامها بقدميها ويديها وهناك نصائح طبيعية وغير مكلقفة حتى تهتم المرأة بجمال يديها ونعوماتها وحتى لا تظهر عليها التجاعيد المبكرة، ومن نصائح العناية باليدين:

١-الاهتمام بالأظافر وبترطيبها وتنظيفها لأنها تعطي مطهر جيد لليد.

2-وضع كريم الشمس على اليدين عند الخروج في الشمس.

3-بعد غسل الأطباق دلكي يديك بالليمون وقومي بترطيبها بالمرطب المناسب لليدين.

4-عدم تعريض اليدين للغسل كثيرًا بالماء والصابون وارتداء القفازات عند غسل الأطباق.

5-حماية الأيدي من المواد القوية كالمنظفات والمعقمات القوية.

6- تقشير الأيدي مرتين أسبوعيًا باستخدام مقشر طبيعي من الملح والليمون والعسل حيث يساعد في إزالة الجلد الميت وتفتيح اليدين.

7-المواظبة على ترطيب اليدين مرتين يوميًا على الأقل وترطيب الأظافر معها.

8-تدليك الأيدي بشكل منتظم بعد وضع كريم الترطيب في حركات دائرية.

9-تناول كمية كافية من الماء يساعد في ترطيب الجسم وبما فيه اليدين.
10-عدم تعريض الأيدي لأشعة الشمس لفترات طويلة.
11-عدم غسل اليدين بالماء الساخن.
12-استخدام الوصفات الطبيعية في الاهتمام باليدين وعمل ماسكات لها مثل ماسك:
-الليمون والعسل.
-الليمون والزبادي.
-ماء الورد مع النشا.
 

الاهتمام باليدين نصائح العناية باليدين الاهتمام بالأظافر وبترطيبها وضع كريم الشمس