تفاصيل تأثير المنخفض الهندي على المحاصيل في مصر

كشف الدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، تأثير ارتفاع درجات الحرارة، الناتج عن المنخفض الهندي الموسمي، على المحاصيل الزراعية والفواكه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن ارتفاع درجات الحرارة تسبب إجهاد نباتي للمحاصيل يقلل من الإنتاجية، بالإضافة إلى ري المحاصيل والنباتات بصورة أكثر من المعتادة لتفادي ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع: يجب على المزارعين عند جمع المحاصيل النباتية مع ارتفاع درجات الحرارة، لتفادي الأضرار، حيث لابد ان يكون هناك مكان مجهز للجمع الثمار، يفضل جمع الفواكه والخضراوات في الصباح الباكر، أو في آخر النهار.