«أصغر عروسين في مصر»: أنا مطرب ولدي فرقة موسيقية.. وسني ليس 13 عامًا.. فيديو

كشف عبده نجم، عريس ترند «أصغر عروسين في مصر»، حقيقة بلوغه وخطيبته 13 سنة، وقصة الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال عبده خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه وخطيبته منة قدري، يبلغان من العمر 17 سنة، لافتا إلى أنه تعرف عليها في حفل عيد ميلاد منذ 30 يوما تقريبا، وتشاركا في تقديم الحفلات سويا بعدما تعرفا على بعضهما.

وأوضح أنه مطرب موسيقي ولديه فرقة موسيقية، معلقا «بصرف على منزلين، وبشتغل بالعمل حاليا بجانب الدراسة أنا ومنة، والزواج سيكون بعد سنوات مقبلة.

من ناحيتها، لفتت منة خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنها وعبده يقومان بالغناء في حفلات بجانب الدراسة، وقررت الخطوبة في هذا التوقيت بعد موافقة أهلها.

واستطردت منة: «في الأول والدي كان معترضا على الخطوبة، لكنني قررت الارتباط بعبده بعد الحديث معهم والضغط عليهم وإقناعهم».

بدوره، أوضح محمود نجم شقيق عبده أنه يعمل مديرا لأعمال شقيقه، في الفرقة المكونة من 25 فردا، مضيفا: عبده مشهور في الحفلات الشعبية، وفاتح بيوت كثيرة، وبيغني في أفراح شعبية، وهو متعلم مقامات ودارس موسيقى، وتفاجأنا بالهجوم اللي حصل علينا».