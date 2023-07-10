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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف علي تشكيل البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة

فريق البنك
فريق البنك
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أعلن بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 


وجاء التشكيل علي النحو التالي:
حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - اسحاقو يعقوبو - محمد بسيوني

خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - حمدى علاء - أحمد ياسر - محمود قاعود

خط الهجوم: كريم بامبو.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: أحمد صبحي،  أمير مدحت، اسامة فيصل، أحمد ياسين، عاصم صلاح، إسلام جابر، باسم مرسي، أحمد سعيد، موسي دياوارا.

بابافاسيليو البنك الأهلي غزل المحلة الجولة 33 الدوري المصري الممتاز