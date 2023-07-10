خالد عيد يعلن تشكيل المحلة أمام البنك الأهلي

أعلن خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي المصيرية، ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد مدينة المحلة بالغربية.

وشهدت قائمة غزل المحلة عودة عبد الرحمن عاطف، مهاجم المنتخب الأولمبي، ويتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

الدفاع: السيد الشبراوي – معاذ الحناوي – مصطفى العش – إيهاب سمير.

الوسط: أحمد النادري – محمد جابر – حميد ماو.

الهجوم: تشارلز باسي – أحمد الشيخ – جابرييل أوروك.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود الحضري – محمود علاء – كريم مصطفى – محمد بازوكا – إبراهيم عايش – هاني عادل – عبد الرحمن عاطف – عاطف الحكيم.