صلاح محسن يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن حلمي طولان، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الجولة ٣٣ من عمر مسابقة الدوري العام.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى:محمد بسام.
خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.
خط الوسط: جاستيس ارثر - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - صامويل أمادي.
خط الهجوم: صلاح محسن.
ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إسلام ريشة - سيف تقا - محمد ناصف -محمد إبراهيم - محمود نبيل - محمد عنتر- عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.