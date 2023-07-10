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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح محسن يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز في الدوري

سيراميكا
سيراميكا
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أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن حلمي طولان، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الجولة ٣٣ من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: جاستيس ارثر - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - صامويل أمادي.

خط الهجوم:  صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إسلام ريشة  - سيف تقا - محمد ناصف -محمد إبراهيم - محمود نبيل  - محمد عنتر- عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.

سيراميكا كليوباترا حلمي بيراميدز الدوري