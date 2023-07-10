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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شاهد.. قصف الأهرامات بالمدافع في إعلان فيلم "نابليون"

لقطة من فيلم نابليون
لقطة من فيلم "نابليون"
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طرحت استديوهات سوني الترفيهية الإعلان الرسمي الأول لفيلم السيرة الذاتية والتاريخ المنتظر “Napoleon” للنجم واكين فينيكس، والمقرر طرحه في السينمات في نوفمبر المقبل.

وظهر نابليون خلال الإعلان التشويقي وهو يسعرض تكتيكاته العسكرية والسياسية الحكيمة ضد بعض متواليات المعارك العملية الأكثر ديناميكية على الإطلاق.

كما يُظهر المقطع الدعائي العديد من مشاهد ساحة المعركة التي تروي قصة القائد العسكري الفرنسي والزعيم السياسي الذي صعد إلى الصدارة خلال الثورة الفرنسية وقاد العديد من الحملات الناجحة خلال الحروب الثورية، ليصبح في النهاية إمبراطورًا للفرنسيين في عام 1804.

كما تطرق الإعلان إلى علاقته العاطفية مع جوزفين. وظهرت كذلك بعض اللقطات للجيش الفرنسي وهو يقصف أهرامات الجيزة وأبو الهول بالمدافع، وذلك إبان  فترة الاحتلال الفرنسي لمصر.

يشار إلى أن هذا الفيلم يعتبر التعاون الثاني بين المخرج البريطاني ريدليسكوت  وفينيكس بعد الفيلم الشهير "Gladiator" الذي صدر في العام 2000.

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