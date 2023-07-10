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الإثنين 10 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المشاركون في منتدى شباب صنَّاع السلام يزورون مقرَّ الأمم المتحدة بجنيف

منتدى شباب صنَّاع
منتدى شباب صنَّاع السلام
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قام الشباب المشاركون في فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السلام بزيارة مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك للاطِّلاع على جهود المنظمة الدوليَّة في تعزيز الأمن والسِّلم الدوليين.

وخلال الزِّيارة تعرَّف المشاركون على تاريخ الأمم المتحدة وجهودها والهيئات التابعة لها في صناعة السلام حول العالم، كما استمعُوا لشرحٍ وافٍ حول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم.

من جانبهم أعرب المشاركون عن سعادتهم بزيارة مقر الأمم المتحدة في جنيف، معربين عن أملهم في أن تُسهمَ جهود المنظَّمات الدولية ومحبي السلام وصنَّاعه حول العالم في إنهاء الحروب والصراعات، موجِّهين الشكر لمجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في فعاليات المنتدى والاطِّلاع على جهود تعزيز السِّلم والتَّعايش الإنساني.

وتستمر فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السلام، التي تنعقد بالشراكة بين مجلس حكماء المسلمين ومؤسسة روز كاسل ومجلس الكنائس العالمي، التي انطلقت ٦ يوليو الجاري وتنتهي في ١٤ من نفس الشهر، وذلك بهدف تأهيل جيل من الشباب قادر على المساهمة بشكل فاعل في صناعة السلام، ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني.

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