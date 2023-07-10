«تعليم منيا القمح» يشيد بدور الموجهين في الحصول على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية

عقد عبد الشافي حسن مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح، وإسماعيل عبد السلام وكيل الإدارة التعليمية بمنيا القمح، اجتماعا لرؤساء الأقسام والموجهين الاوائل للأنشطة التربوية، وذلك لوضع الآليات المناسبة لانضباط العمل بالأنشطة.

جاء ذلك بحضور محمود عبدالصادق مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالإدارة، واحمد سليمان مدير إدارة الخدمات والأنشطة التربوية بالادارة، وحنان عثمان مدير التوجيه الفنى، وحسام سعيد رئيس قسم التدريب، وهيثم عبدالعزيز رئيس قسم التنسيق بالادارة، وياسر عبدالواحد متابع الادارة ورؤساء الأقسام والموجهون الاوائل لجميع الأنشطة التربوية.

بدأ الاجتماع بكلمة ألقاها احمد سليمان مدير إدارة الخدمات والأنشطة التربوية بالادارة رحب فيها بمدير عام الادارة التعليمية بمنياالقمح ووكيل الإدارة وجميع الحضور، ثم تحدث عن الهدف من الاجتماع اليوم وهو وضع ضوابط لانضباط سير العمل داخل أقسام الأنشطة التربوية ووضع الآليات المناسبة لتطبيقها داخل مراكز النشاط الصيفى بجميع مدارس الإدارة.

ثم انتقلت الكلمة إلى اسماعيل عبدالسلام وكيل الإدارة رحب فيها بالجميع متوجها لهم بالشكر والاحترام والتقدير على جهودهم المتميزة واهتمامهم بالأنشطة ورعايتهم للمبدعين والموهوبين خلال العام الدراسى 2022/2023 متمنيا لهم دوام التوفيق

وفى النهاية، توجه عبدالشافى حسن مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح بكلمة رحب فيها بالحضور، كما أشاد بجهودهم المتميزة فى الأنشطة ورعايتهم للمبدعين والموهوبين والمشاركة فى مسابقات على مستوى المحافظة والجمهورية وحصولهم على مراكز اولى ومراكز متقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية فى الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية وتنظيم الاحتفالات فى المناسبات القومية للدولة المصرية خلال العام الدراسى 2022/2023.