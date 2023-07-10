غدًا.. كشف أسرار حقبة جيولوجية جديدة

منذ 2009، تعكف مجموعة من علماء الجيولوجيا على جمع أدلة عن انتقال البشرية إلى عصر جيولوجي جديد ناجم عن التأثير البشري. وسيعلن هؤلاء، الثلاثاء، أحدث خلاصاتهم، وهو موقع انطلاق حقبة الأنثروبوسين التي بدأ عندها التأثير البشري الهائل في الكوكب.

وسيتوج الإعلان المتوقع الثلاثاء، خلال مؤتمرين علميين في مدينة ليل الفرنسية والعاصمة الألمانية برلين، من دون خلاصات جازمة، مغامرة علمية أطلقها في عام 2002 بول كروتزن، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء بفضل تحديده مصادر تدمير طبقة الأوزون، وهو أول من تحدّث عن ظهور هذه الحقبة التي توصف ب«عصر تأثير الإنسان»، في نظرية لم تحظ بموافقة رسمية من أعلى السلطات العلمية.

ويقسم تاريخ الأرض الممتد على 4.6 مليار سنة، بشكل منهجي إلى عصور وفترات وعهود وحقب جيولوجية، وهو تقسيم يتعلّمه الطلاب وتطوّره اللجنة الدولية لطبقات الأرض. وتعيش البشرية حالياً في فترة الحياة الحديثة، العصر الرباعي، الحقبة الهولوسينية (الحقبة الحديثة).

وهذه اللجنة هي التي كلفت مجموعة العمل المعنية بالأنثروبوسين (حقبة التأثير البشري) بمهمة الإجابة، بحكم الواقع، عن ثلاثة أسئلة رئيسية.

وبحسب هذه التساؤلات، إذا عمدت مجموعة كائنات فضائية خلال الأعوام المليون المقبلة، إلى تفتيش طبقات الصخور والرواسب الموجودة على الأرض، فهل ستكتشف أثراً بشرياً مهماً بما يكفي لاستنتاج أن حدوداً جيولوجية جديدة قد جرى اجتيازها بوضوح؟ إذا كان الأمر كذلك، فمتى نجد أوضح دليل على ذلك؟ وأين؟

بالنسبة إلى السؤال الأول، فإن إجابة مجموعة العمل لا لبس فيها، إذ يؤكدون أنّ البشر أخرجوا فعلاً الكوكب من حقبة الهولوسين التي بدأت قبل 11700 عام بعد دورات جليدية عدة، ونقلوه إلى «عالم جديد».

وأثار النشاط البشري، من اللدائن الدقيقة (ميكروبلاستيك) إلى الملوّثات الكيميائية الأبدية، مروراً بالأنواع الغازية وغازات الدفيئة، موجودة في كلّ مكان، من قمم الجبال إلى قيعان المحيطات، والاضطرابات التي تسبّبها كثيرة، بما يشمل تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي، إلى حد كسر التوازن الطبيعي للكرة الأرضية.

وبالنسبة إلى فريق العمل، فإن نقطة التحول هي منتصف القرن العشرين، عندما شهدت جميع مؤشرات وجود التأثير البشري في الرواسب ارتفاعاً هائلاً أطلق عليه العلماء اسم «التسارع العظيم».

ويبقى تحديد المكان الرمزي حيث يكون هذا التحول أكثر وضوحاً.

وقد يكون ذلك في بحيرة، أو في شعاب مرجانية، أو كتلة جليدية. وقد وضعت تسعة مواقع في الصين وكندا واليابان وأماكن أخرى في القائمة المختصرة للأماكن المحتملة في هذا الإطار.

ولا يزال غموض كبير يكتنف هذا الموضوع، خصوصاً لناحية معرفة هل ستتم المُصادقة على هذا العمل رسمياً من قِبل أعضاء اللجنة الدولية لطبقات الأرض، ثم من الأوصياء في الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية، المعروف بتصلبه عندما يتعلق الأمر بتعديل الميثاق الدولي لتاريخ طبقات الأرض.

والانطباع السائد يشير إلى صعوبة كبيرة في هذا الشأن. ويعتقد بعض الجيولوجيين المشهورين أنه لم يتم استيفاء المعايير التقنية المطلوبة لتوصيف الأنثروبوسين على أنه «حقبة» جديدة، رغم إقرارهم بحدوث تغييرات جذرية خلال القرن الماضي.

ولذلك يعتقد فيل غيبارد، وهو أمين اللجنة الدولية لطبقات الأرض، أنّ مصطلح «حدث جيولوجي» سيكون أكثر ملاءمة.

وشدد غيبارد في عام 2022 على أنّ الظروف التي تسببت في حدوث التجمعات الجليدية، وهي سلسلة من عشرات الدورات الجليدية التي حدثت على مدى المليون سنة الماضية، لم تتغير، لذلك يمكننا أن نتوقع أن الهولوسين لن يكون سوى حقبة جليدية بينية.

ولكن، بحسب مؤيدي تصنيف الأنثروبوسين كحقبة جليدية، فلأول مرة في تاريخ البشرية، لا يقتصر الأمر على تغيير نوع ما بشكل جذري لمورفولوجيا الأرض والتركيبة الكيميائية والبيولوجية فيها فحسب، بل يدرك هذا النوع أنه فعل ذلك.

ومن شأن تسمية العصر أن تدفع بالبشرية إلى التركيز على التحديات المستقبلية، وهو ما أسماه بول كروتزن «نقلة نوعية في التفكير العلمي».