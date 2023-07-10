مأساة داخل شقة فيصل.. "تكييف" يتسبب في وفاة زوجين وإصابة 4 آخرين

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة في واقعة مصرع زوجين وإصابة 4 آخرين داخل شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 55 المكون من 12 طابق بشارع أبو جمال البنأ من الصفأ والمروة الطوابق فيصل بدائرة القسم، أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية لجهاز التكييف سبب نشوب الحريق.

كانت البداية بتلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام مفاداه تلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعقار رقم 55 بشارع أبو جمال البنأ من الصفأ والمروة الطوابق فيصل بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وبالفحص تبين نشوب الحريق بالطابق الثالث بعقار مكون من 12 طابق جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع "عمرو السيد" وزوجته "إيمان خلف" وأصيب أبنائه الثلاثة كلا من "فرح 7 سنوات، ياسين 5 سنوات، محمد 3 سنوات" وأصيب شاب يدعي "محمد أحمد عبدالرشيد" 19 سنة، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفي الهرم تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة ولفيف من القيادات الأمنية بالمديرية إلي مكان الحريق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.