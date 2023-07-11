«خيسوس» يستبعد «ماريجا» من حساباته للموسم المقبل

الثلاثاء 11/يوليو/2023 - 03:30 ص

قرر البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي، استبعاد المالي موسى ماريجا، مهاجم الفريق، من حساباته للموسم المقبل.

وأوضحت جريدة «الرياضية» السعودية فى تقرير لها، أن اللاعب استبعد من معسكر النمسا، أمس الأول الأحد، بقرار فني لعدم قناعة البرتغالي به.

وأشارت إلى أن القرار، لم يأت لأسباب تتعلق بأخلاق اللاعب، إذ فضل المدرب البرتغالي استبداله بآخر، يمتلك خصائص أكثر، وتتناسب مع التكتيك الذي يعتزم انتهاجه مع الفريق.

وتابع التقرير، أن إدارة الفريق اتخذت قرارًا باستكمال اللاعب برنامجه التدريبي في الرياض، تمهيدًا لبيعه خلال الأسبوعين المقبلين، أو إعارته، بعد النظر في العروض المُقدمة له.

يذكر أن «ماريجا» انضم إلى الهلال السعودى في صيف 2021، قادمًا من بورتو البرتغالي، وينتهي عقد الدولي المالي مع الفريق السعودي في صيف 2024.