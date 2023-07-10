العمل: فتح باب التقديم للتدريب المهني المجاني لشباب القاهرة على 11 مهنة غدًا

أعلنت وزارة العمل اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم على التدريب المهني لشباب القاهرة، على مِهن: “الخياطة والتفصيل، صيانة المحمول، الأجهزة المنزلية، والطاقة الشمسية، التبريد والتكييف، ميكانيكا السيارات، اللحام، دورات في الحاسب الآلي، اللغة الإنجليزية”، وذلك بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة "الشرابية سابقاُ"، بالإضافة إلى فتح باب التقديم للتدريب بالوحدة المتنقلة بحي الأسمرات على مهن: “التفصيل والحياكة، السباكة، والكهرباء”.

وقالت "الوزارة" أنها تلقت تقريرًا من أحمد عزاز مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة، بشأن تلك الدورات التدريبية المجانية، موضحًا توجيهات الوزير حسن شحاتة بالإستفادة من مركز تدريب الشرابية، وإمكانياته المتميزة، وتكثيف الدورات التدريبية للشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص عمل وجوائز للمتفوقين، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة لهم، وذلك في إطار الخطة التدريبية المهنية الجديدة "2023-2024"، والتي تُنفذها المديريات في 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية خاصة في نطاق مبادرة "حياة كريمة".

وبحسب بيان صحفي أشار مدير المديرية في تقريره للوزارة إلى أنه على من يرغب في الالتحاق بتلك الدورات التقدم بالأوراق المطلوبة "وهي: صورة من آخر مؤهل، بطاقة الرقم القومي، صورة شخصية حديثة، ورقم الهاتف"، وذلك في مقر "مركز التدريب" بـ"9 شارع مهمشة بالشرابية"، أو التوجه إلى مقر " المديرية " بـ "برج الفتح 27 شارع عين شمس – حلمية الزيتون أمام سوبر ماركت الفرجاني"، موضحًا أن التقديم يبدأ اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 11 -7-2023، وأن الدورة التدريبية تتراوح مدتها من شهر إلى شهرين،بحسب نوع المِهنة،ويحصل المُتدرب على شهادة مُعتمدة من وزارة العمل تُفيد حصوله عليها.

ودعت "المديرية" شباب القاهرة إلى التقديم والإستفادة من هذه الخدمة المجانية لمساعدتهم على التعامل مع سوق العمل.

يُذكر أن "مركز شهداء الكتيبة 103 صاعقة" تأسس بالقرار رقم 190 بتاريخ 19-7-1983،فى حى الشرابية بـ 9 ش مهمشة على مساحة 355 مترمربع، والانتهاء من تجهيزه عام 1990، وجرى إفتتاحه رسميًا يوم 2-9-1992، وبدأت العمليات التدريبية فيه يوم 25-9-1992، وشهد عملية تجديد خلال الفترة من 2017 حتى 2019، وأُطلق عليه اسم “مركز شهداء الكتيبة 103 صاعقة للتدريب المهنى عام 2020”.

كما أن سعته التدريبية عبارة عن 9 أقسام، كل قسم يستوعب 15 متدرب، ويُنفذ 3 دورات تدريبية كل عام يستفيد منها ما يقرب من 405 متدربًا،ويضم أقساما مختلفة،كل قسم يحتوى على أدوات تدريبية تخص مهنة من المهن التي يحتاجها سوق العمل.

كما أن الوزارة ارسلت مؤخرا وحدة تدريب متنقلة لتدريب شباب حي الأسمرات على مهن يحتاجها سوق العمل.