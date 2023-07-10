إحالة عصابة الشرطة المزيفة في الشروق للمحاكمة

انتهت نيابة الشروق وبدر من إعداد أمر الإحالة الخاص بتشكيل عصابى ينتحل صفة رجال شرطة لسرقة المواطنيين بدائرة قسم شرطة الشروق، ومن ثمّ أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية فيما منسوب إليهما من اتهامات.

وتعود الواقعة بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الشروق بحوزتهما (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – جهاز لاسلكى "هيكلى") لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة رجال الشرطة"، حيث يقوما بإستئجار السيارات وإستخدامها فى إرتكاب الوقائع.

وأقروا بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، كما تم ضبط السيارات المستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهما بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.