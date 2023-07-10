غدا.. "قليل من الحب لا يصلح" أمسية شعرية لـ أحمد تيمور ببيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية، أمسية شعرية تحت عنوان "قليل من الحب لا يصلح" للشاعر الدكتور أحمد تيمور عضو المجمع العلمي المصري، في السابعة مساء غد الثلاثاء، بمقر بيت السنارى الأثري في السيدة زينب.

يدير الأمسية الإعلامي أيمن عدلي؛ رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، بحضور نخبة من الكُتاب والأدباء والمفكرين والمثقفين وكوكبة كبيرة من الشعراء.

تدور الأمسية حول الدواوين الشعرية للشاعر الدكتور أحمد تيمور، حيث سيلقي الشاعر مجموعة من أشهر قصائده، كما ستتناول الأمسية توضيح للجماليات اللغوية والايقاعات والأنماط الشعرية المختلفة، وكذلك دور الشعر في التعبير عن الثقافة والتراث والهوية، ومكانته الحالية في الأدب والثقافة والفنون، ويصاحب ذلك فقرة فنية للمطرب محمد الزهار.

يذكر أن الشاعر الدكتور أحمد تيمور تخرج من كلية الطب جامعة القاهرة وهو استاذ متفرغ ورئيس وحدة احمد تيمور للاوزون الطبى بكلية طب الأزهر.

وقد أقيمت له العديد من الامسيات الشعرية اهمهما تلك التي تفرد له سنويا بدار الأوبرا وتلك التي أقيمت له في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك

وأقيمت له الكثير من الأمسيات الشعرية الخاصة بمختلف الاماكن الثقافية في مصر والعالم، ونشرت قصائده الشعرية في الصحف والمجلات العربية، وصدر له العديد من الدواوين الشعرية منها ديوان "ثنائية الطفو والغرق" وديوان "امرأة من خزف وخرافة" و "قليل من الحب لا يصلح" و"شجن شجر الشوارع".