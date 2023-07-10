اجتماع موسع بمجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء لمتابعة سير العمل

استقبل سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء وفد من الطب البيطرى بناء على تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وذلك لاستلام مقر الإدارة البيطرية بمدينة الحسنة، بحضور محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة وضم وفد الطب البيطري كل من الأستاذ الدكتور عميد كلية الطب البيطري، ووكيل كلية الطب البيطرى، ومدير عام الطب البيطرى بالعريش الدكتورة عبير حجاب ومديرعام الإدارة البيطرية بمركز ومدينة الحسنة.

وأكد رئيس مدينة الحسنة علي استعداده لمزيد من التسهيلات حتى يتمكن الطبيب البيطرى من القيام بدوره الفعال والهام داخل مدينة الحسنة.

كما أشار رئيس المركز والمدينة انه سيقوم بدعم الأطباء البيطريين وتشجيعهم لأداء واجبهم الوطنى فى المدينة من حيث الرقابة على اللحوم ومشتقاتها ورفع الوعى الصحى لدى المواطنين بالإضافة إلى رعاية وعلاج الحيوانات.

كما أوضح أهمية دور الطبيب البيطرى فى المجتمع ودوره الهام فى الحفاظ على صحة المواطنين عن طريق مجالاته المختلفة والتى ستقدم من خلال الإدارة البيطرية التي سيتم تجهيزها ويأتي ضمن هذا الدور أعمال التفتيش والرقابة الصحية على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسواق وتقديم الرعاية الطبية للحيوانات الأليفة وترخيص وتطعيم هذه الحيوانات والإرشاد والتوعية حيث يقوم الأطباء بعمل ندوات تثقيفية لنشر الوعى الصحى للمواطنين فيما قام الوفد بالمعاينة الفورية لاستلام مقر الإدارة الذى سيساهم في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.