«صناعة النواب» تطالب وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار بعرض حوافز حقيقية أمام المستثمرين

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، قيام وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار بعرض حوافز جادة وحقيقية أمام المستثمرين، اقتداء بالدول المنافسة.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن أهمية توطين الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية كالصاج والاستانلس والبلاستيك.

وقال مستشار هيئة التنمية الصناعية، إن المشكلة تكمن في الشركات المحلية التي استهدفت الأسواق المصرية فقط، موضحا أنه مع نهاية ٢٠٢٣ ستتحسن الأمور للشركات بسبب التكتلات الجديدة، مؤكدا علي تحسن وضع الاجهزة المنزلية بسبب دخول بعض الشركات المنافسة والتصدير للخارج.

وأكد أن قطاع الاجهزة المنزلية من افضل القطاعات الموجودة حاليا لان القوانين الموجودة تحميه وتساعده وتدعمه.

وأفاد النائب محمد سعد عوض الله، بأن الأمر الآن اصبح غير مقبول ولابد ان يكون لدينا فكر الأولويات والاهتمام بتوفير المواد الخام ومستلزمات الانتاج الأولية، كما ان وجود سعرين للدولار في الوقت الحالي لن يخدم الصناعة.

وأوضح أحمد شيرين كريم نائب رئيس هيئة الاستثمار، أن هناك حركة نشاط بالاستثمار ونستهدف المستثمر من خلال توفير كافة الاجراءات والتسهيلات له قائلا: لا نملك رفاهية ضياع الأموال، ومصر تستفيد الان بالاتفاقيات بينها وبين عدد كبير من الدول.

ووجه المهندس معتز محمود رئيس اللجنة عدة أسئلة، ما هي حوافز الاستثمار للصناعات الغير موجودة للتشجيع؟، وهل هناك تنسيق بين الوزرات والهيئات؟، متسائلا هل هناك بروتوكول تعاون بين الهيئات وهل تم عمل خريطة صناعية؟.

وعلق احمد شيرين، هناك حوافز عامة موجهة للاستثمار ككل وايضا هناك جهات في الدولة دورها استهداف الاستثمار وجاري تعاون بين جهات لتوطين الصناعة، مشددا ان هناك خطة استراتيجية وتم تقسيمها وجاري اعداد البروتوكولات التي سننتهي منها خلال ايّام كما لدينا خطة حاليا بها افكار جديدة سنعرضها قريبا امام اللجنة، داعيا اللجنة بزيارة لهيئة الاستثمار.

وقالت الدكتورة نيفين الكاتب، إن المواطن المصري يتهمنا كنواب بضياع حقوقه، مشددة علي ضرورة الاهتمام بالتصنيع وتشغيل العمالة، طالبة من هيئة الاستثمار بالبحث والجري خلف المستثمر، مشددة علي ضرورة تغيير الأفكار الموجودة العمل علي تطويرها من اجل النهوض بالصناعة.

وأفاد علاء حمدي قريطم، بأن الصناعة هي أساس تقدم الدول، طالبا بتسهيل كافة الإجراءات امام المصنعين.