تكريم رئيس وأعضاء مركز توزيع الأسئلة والإجابات للدبلومات الفنية بشمال سيناء

كرم حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم الإثنين، مركز توزيع الأسئلة وتجميع الاجابات للدبلومات الفنية للترم الأول لهذا العام، تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبرعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

جاء التكريم بحضور المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفني وجري تكريم عبد الرازق علي رئيس المركز ومدير إدارة التعليم الزارعي وأعضاء مركز التوزيع وذلك لجهدهم المبذول في سير العملية الامتحانيه بجميع الدبلومات الفنيه .

كما ألقى وكيل الوزارة بكلمة شكر فيها المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفني والمهندس عبدالرازق علي رئيس المركز ومدير إدارة التعليم الزراعي لمجهودهما المبذول لسير العملية الامتحانية ولعدم وجود أي شكوى من الامتحانات بالمحافظة وذلك على مستوى باقي المراكز على مستوى الجمهورية وهذا نتيجة التعاون بين الجميع .