جامعة جنوب الوادي تنهي استعداداتها لاختبارات قدرات طلاب الثانوية العامة

صرح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بأن الجامعة أنهت استعداداتها لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2023، حيث من المقرر إتاحة الفرصة لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg على شبكة الإنترنت وفقًا للجدول الزمنى المعلن من قبل وزارة التعليم العالي خلال الفترة من يوم السبت الموافق 15يوليو حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023م.

وشدد “غرباوي” على ضرورة التزام الطلاب بالقواعد المنظمة للاختبارات، وإحضار المستندات المطلوبة خلال حضورهم لأداء اختبارات القدرات بالكليات المختلفة، وعلى توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم.

وأضاف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي سوف تتم في كلية التربية الرياضية وكلية التربية النوعية" موسيقية _ فنية".

وأشار “شحات” الى أن الأوراق المطلوبة من الطالب لأداء اختبارات القدرات تتضمن رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه وصورة شخصية واحدة لكل اختبار من الاختبارات بكلية التربية النوعية، أما اختبارات قدرات التربية الرياضية تتطلب ٢ صورة شخصية.