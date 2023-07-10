كيفية الحصول على تأشيرة أذربيجان وما يمكن للسياح زيارته

توقفت أذربيجان عن إصدار التأشيرات عند وصول المواطنين الإيرانيين. تعرف على المزيد من المعلومات وكيفية التقدم بطلب للحصول على التأشيرة الإلكترونية هنا.

جمهورية أذربيجان توقف التأشيرة لدى وصول المواطنين الإيرانيين

ووفقًا للبيان الصادر مؤخرًا عن السفارة الإيرانية في باكو، أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن البلاد ستتوقف عن إصدار تأشيرات الدخول عند وصول المواطنين الإيرانيين. تم الإعلان عن الخبر في 23 يونيو، ودخل حيز التنفيذ في 2 يوليو.

أمام المواطنين الإيرانيين الذين يرغبون في زيارة أذربيجان خياران: إما زيارة سفارتهم المحلية في أذربيجان أو التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول ASAN عبر الإنترنت. في هذه المقالة، سنتطرق إلى آخر الأخبار، لماذا توقفت أذربيجان عن إصدار تأشيرات الدخول عند وصول الإيرانيين، وكيفية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول ASAN.

السياحة الإيرانية في أذربيجان

تعد السياحة قطاعًا مهمًا للاقتصاد الأذربيجاني، وقد ساهم إجمالي السفر والسياحة بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2019.

من حيث الزوار، استقبلت أذربيجان أكثر من 362،500 سائح إيراني في عام 2017. وكانت روسيا وجورجيا وإيران من أكبر ثلاث دول من حيث عدد الزوار، وكان المواطنون الإيرانيون يشكلون 15% من إجمالي الزوار إلى أذربيجان.

فلا غرابة أن يكون كلا البلدين شريكين استراتيجيين في مجال السياحة. تشترك إيران مع أذربيجان في حدود يبلغ طولها 765 كيلومترًا، ولا تبعد سوى 4.5 ساعة بالسيارة من تبريز، سادس أكبر مدينة في إيران، إلى الحدود.

وفي الوقت نفسه، فإن الأذربيجانيين هم أكبر مجموعة عرقية من الأقليات في إيران ويشكلون حوالي 24% من إجمالي سكان إيران. يسافر العديد من الأشخاص بين البلدين لزيارة العائلة والأصدقاء أو لعقد صفقات تجارية أو ببساطة للاستمتاع بالسياحة.

لماذا تم تعليق تأشيرة دخول أذربيجان عند الوصول للمواطنين الإيرانيين؟

تدهورت العلاقات بين أذربيجان وإيران في فبراير الماضي بعد هجوم على سفارة أذربيجان في طهران. وبعد الحادث، قررت سلطات جمهورية أذربيجان إغلاق السفارة المذكورة أعلاه في طهران وفرض المزيد من القيود - مثل إنهاء برنامج تأشيرة الدخول عند الوصول للمواطنين الإيرانيين.

جاء في الإعلان الرسمي الصادر عن سفارة جمهورية إيران الإسلامية في باكو أنه "بحسب [وزارة خارجية أذربيجان]، سيتم وقف عملية إصدار تأشيرات الدخول إلى المطارات لمواطني جمهورية إيران الإسلامية في المطارات الدولية [...] في أذربيجان اعتبارًا من 2 يوليو 1402."

في حين أن الإعلان ذكر التأشيرات عند الوصول إلى المطار، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن الحدود البرية لأذربيجان مغلقة أيضًا منذ تفشي فيروس كورونا في عام 2020.

كيفية الحصول على تأشيرة أذربيجان للمواطنين الإيرانيين

في حين أن هذا قد يبدو وكأنه عائق بسيط، إلا أنه لا ينبغي على المسافر الإيراني أن يقلق - فلا يزال هناك خيار التقدم بطلب للحصول على تأشيرة أذربيجان عبر الإنترنت.

تم إطلاق تأشيرة ASAN (المعروفة أيضًا باسم تأشيرة السفر الإلكترونية الأذربيجانية) في عام 2017 كوسيلة أسهل لتسهيل السفر إلى أذربيجان، وخاصة للمسافرين الذين قد يحتاجون إلى جمع الوثائق وزيارة سفارتهم المحلية.

يحق للمسافرين من أكثر من 70 دولة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة ASAN، بما في ذلك المواطنون الإيرانيون. بعد الموافقة، يمكن للمسافرين الحاصلين على تأشيرة دخول إلى أذربيجان البقاء في أذربيجان لمدة تصل إلى 30 يومًا.

تأشيرة ASAN هي تصريح دخول واحد، مما يعني أنه يمكن للسائحين استخدامها لدخول أذربيجان مرة واحدة. وسيحتاج الراغبون في السفر عدة مرات إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة ASAN جديدة لكل رحلة.

يعد التقدم بطلب للحصول على تأشيرة أذربيجان عبر الإنترنت أمرًا بسيطًا وسهلًا للغاية. تتم عملية التقديم بأكملها عبر الإنترنت ولا تستغرق سوى بضع دقائق حتى تكتمل. سيطرح التطبيق بعض الأسئلة الأساسية حول مقدم الطلب، بما في ذلك الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والجنس والجنسية وتفاصيل جواز السفر.

بعد ملء النموذج، سيحتاج المسافرون إلى دفع رسوم التأشيرة الإلكترونية ببطاقة ائتمان أو خصم صالحة من أجل تقديم طلبهم بنجاح.

عادة ما يكون متوسط وقت المعالجة للحصول على تأشيرة أذربيجان عبر الإنترنت من 24 إلى 72 ساعة، على الرغم من تشجيع المسافرين على التقديم في وقت مبكر لتجنب التأخير. كما تقدم بعض الشركات خدمة ذات أولوية وتَعد بمعالجة تأشيرة ASAN في غضون 4 ساعات. سيتم إرسال التأشيرة المعتمدة إلى عنوان البريد الإلكتروني لمقدم الطلب.

عند السفر إلى أذربيجان، يجب على المسافرين طباعة تأشيرة ASAN المعتمدة الخاصة بهم، حيث سيحتاجون إلى تقديمها مع جواز السفر الخاص بهم على الحدود.

ما يمكن للسياح زيارته في أذربيجان

أذربيجان هي واحدة من أكثر البلدان شعبية في منطقة القوقاز بفضل ثقافتها المتنوعة، واحتوائها على مزيج من الهندسة المعمارية الجديدة والتقليدية، وأكثر من 700 كيلومتر من الساحل.

ويسافر معظم المسافرين عادة إلى باكو ويمضون بضعة أيام في العاصمة قبل التوجه إلى مدن أخرى. وتشمل معالم الجذب الشهيرة في باكو المدينة القديمة، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو التي تضم شوارع ضيقة ومساجد قديمة؛ وأبراج اللهب، التي هي رمز أذربيجان الحديثة؛ وساحة النافورة، وهي منطقة ساحرة مخصصة للمشاة.

خارج العاصمة، تشمل الوجهات السياحية الشعبية في أذربيجان متنزه جوبوستان الوطني، الذي يضم المنحوتات الصخرية القديمة والبراكين الطينية، وقرية شكي الخلابة وقلعتها التي تعود إلى القرون الوسطى، ومدينة جانجا القديمة.

يعد بحر قزوين وجهة مفضلة بشكل خاص للسياح خلال موسم الصيف، حيث يحتوي على العديد من الفنادق على شاطئ البحر والرياضات المائية والبحيرات ذات المناظر الخلابة والشواطئ الرملية.