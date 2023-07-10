نشاط فني مكثف لـ لطيفة.. حفلة بقرطاج وألبوم مع زياد الرحباني

تستعد النجمة لطيفة للمشاركة في إحياء مهرجان قرطاج الدولي، ويقام الحفل يوم 13 أغسطس المقبل، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للمرأة التونسية، وقد أطلق رواد السوشيال ميديا وجمهور تونس وصف "سفيرة المرأة التونسية" كشعار للحفل الذي ينتظره الكثيرين من الجمهور التونسي، وذلك لما حققته من نجاحات كبيرة في عالم الفن وصناعة المزيكا على مدار 40 عامًا.

كما انتهت لطيفة مؤخرا من تصوير أغنيتين بطريقة الفيديو كليب، تمهيدا لطرحهما تباعا خلال موسم صيف 2023، كما تقوم بتسجيل باقي أغاني ألبومها الصيفي، وتطرح أغاني الألبوم تباعا خلال فترة الصيف.

ومن أبرز المفاجئات التي تعلن عنها لطيفة خلال الساعات القادمة، إنتهائها من تسجيل ألبوم جديد مع المبدع زياد الرحباني، بعد نجاحاتهما السابقة معًا.

وتقول لطيفة في تصريحات صحفية، أنها عادت من لبنان إلى مصر، وتشعر بحالة من البهجة والفرحة، بعد الإنتهاء من تسجيل أعمالها الجديدة مع زياد الرحباني، مؤكده أن الفترة المقبلة ستشهد عدة مفاجئات فنية.

أردفت لطيفة أنها تلقت الكثير من المكالمات للإشادة بحلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، وقالت أن التهاني وصلتها مم كافة أرجاء الوطن العربي، قائلة: استعدت ذكرياتي مع نجاحات حفلات ليالي التليفزيون، لأن الحلقة خرجت بشكل مختلف تماما وحملت قيمة كبيرة"، مؤكدة أنها لأول مره تظهر في برنامج بتلقائية شديدة، مادية سعادتها بالنجاح الذي حققته الحلقة، ووجهت الشكر للإعلامية منى الشاذلي وفريق عمل البرنامج، بالإضافة للفرقة الموسيقية التي كانت برفقتها.

أنهت لطيفة حديثها قائلة: "حقيقي هذا الظهور المميز في "معكم منى الشاذلي" يجعلني أفكر كثيرا قبل الموافقة على الظهور في أي برامج أخرى".

وكانت لطيفة قد تصدرت مؤخرا تريند تويتر في الوطن العربي، بعد أن حقق ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها على شاشة "cbc"، ما يزيد عن 40 مليون مشاهدة، عبر كافة وسائط التواصل الاجتماعي منها 25 مليون مشاهدة على تيك توك، وما يزيد عن 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، بالإضافة لمشاهدات الحلقة على تويتر وفيس بوك وانستجرام، وغيرها من المنصات ومواقع التواصل.