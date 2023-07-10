المواد الغذائية: هناك خطة ممنهجة لتعطيش السوق بتقليل كميات "السكر" التي يتم طرحها بالأسواق

أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك خطة ممنهجة لتعطيش السوق بتقليل الكميات التي يتم طرحها بالاسواق، وفي الوقت نفسه تقوم المصانع التي تعتمد في منتجاتها علي السكر مثل (مصانع الحلويات والمربي) وغيرها من المنتجات، بتخزين كميات كبيرة منه مما أثر علي المعروض في الأسواق، وتواجده في هذه المصانع بكميات كبيرة.

وأضاف “المنوفي”، في تصريحات صحفية اليوم، أنه يخشي من استمرار قلة المعروض من السكر في الأسواق للمواطنين، وحدوث أزمة أكثر مما تعانيه الأسواق الان، مع اقتراب المولد النبوي الشريف والذي يشهد سحب كميات هائلة من السكر لإنتاج حلوى المولد.

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة، أن السكر متوفر وموجود، لكن ممارسات بعض أصحاب المصانع والتجار، والارتفاع الغير مبرر في أسعاره هو ما جعل المواطن يشعر بأن هناك أزمة أو نقص في السكر المعروض للمواطنين.

وفيما يخص أسعار ( الأرز)، قال المنوفي أنه لا توجد أي نقص أو أزمة في كمية الارز المعروضة بالاسواق، وأسعاره تشهد ارتفاعا وانخفاضا بنسبة ضئيلة، موضحا أنه لا يتبقي سوي 67 يوما فقط علي موسم حصاد الارز الجديد، وبالتالي زيادة المعروض والمخزون منه، وانخفاض أسعاره في السوق المحلي.

وتوقع المنوفي أن يتراجع سعر الارز بعد حصاد الموسم الجديد الي 20 جنيها للكيلو، وممكن أقل من ذلك خلال الأيام القادمة.

وأوضح أن أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخري، تشهد حالة من الاستقرار والوفرة، إلا أن يوجد ممارسات هي التي تتسبب في ارتفاع الأسعار والبلبلة في الأسواق.

وشدد عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع منظومة صارمة وواضحة المعالم والتفاصيل لتداول السلع الغذائية، تساهم فى منع الوسطاء وتقليل حلقات تداول السلع بين المنتج والمستهلك، و"التموين" تستعين بالخبرات العالمية لبدء التطبيق وتوفير المنتجات للمواطنين.