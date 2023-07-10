السفارة الإسبانية في مصر تدعم منتخب بلادها المشارك ببطولة العالم لشباب الخماسي

حرصت السفارة الإسبانية في مصر على دعم وتشجيع المنتخب الإسباني للخماسي الحديث والمشارك في بطولة العالم للشباب تحت 17سنة المقامة خلال الفترة من 10 إلى يوليو الجاري على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

ونشرت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«نرحب بالرياضيين الإسبان الذين سيشاركوا في بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث و التي ستقام في الإسكندرية خلال الفترة ما بين 10 الى 17 يوليو الجاري.. ونتمنى لهم الكثير من النجاح ».



و يشارك في منافسات البطولة 210 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا.

ويشمل برنامج البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات والتتابع والتتابع المختلط.

وتشهد بطولة العالم للشباب بالإسكندرية لأول مرة تطبيق الشكل الجديد للخماسي الحديث ، وهو النظام الذي سيتم تطبيقه بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024 والذي يحتوى على مسابقة الموانع بدلًا من الفروسية بناء على طلب اللجنة الأولمبية الدولية بتغيير الفروسية من أجل استمرار اللعبة في البرنامج الأولمبي“.