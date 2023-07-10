وزير قطاع الأعمال: نستهدف إنتاج 1000 طن يوميا من مشروع الأمونيا الخضراء

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، أن الدولة المصرية حريصة على التوسع في صناعة الاسمدة تقديرا للقطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي.

وشدد “عصمت” أن هناك أولوية لسلامة البيئة ولا تراجع عن الالتزام بالمعايير العالمية في مجال صناعة الأسمدة لاسيما الاشتراطات البيئية، مشيرًا إلى أن مشروع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص يستهدف إنتاج 1000 طن أمونيا خضراء يوميا، ومن الضرورة الالتزام بالكود العالمي في تنفيذ خط الأمونيا والذي يمتد طوله إلى 9.5 كم وصولا إلى ميناء السويس.

وأضاف أن الوزارة لا تدخر جهدا لتطوير شركاتها التابعة لقطاع الأعمال والعاملة في هذه الصناعة لتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة قيمة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

جاء ذلك خلال جولة وزير قطاع الأعمال بشركة النصر للأسمدة "سيمادكو" يرافقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والمهندس حمدى جابر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، الجولة الميدانية تفقد خلالها الدكتور طلعت أعمال التجديد والتطوير بالشركة والتي تضم مصانع الأمونيا والنترات وحامض النيرتيك وكبريتات الأمونيوم.

وخلال اجتماع الوزير بقيادات الشركة والمحافظة، عرض المهندس حمدى جابر أهم المؤشرات المالية والإيرادات والأرباح والصادرات، وحجم الطاقات الإنتاجية لمصانع الشركة، وخطط الصيانة الدورية ومعدلات التشغيل وشبكات الصرف الصناعي.

كما استعرض مشروع معالجة المياه الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الحالي ويستهدف توفير 83% من استهلاك المياه من ترعة السويس، بالإضافة إلى استخدام المياه المعالجة في أعمال التبريد.

وقال الدكتور محمود عصمت إن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل في إطار السياسة العامة للدولة بدعم التصنيع والتوسع في الصناعات لسد احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية خاصة للصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية، مشيرًا إلى تنويع الإنتاج والعمل على تصنيع منتجات جديدة.

كان الدكتور عصمت التقى بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، واصطحبهم في جولة داخل شركة "ميراتكس" للغزل والنسيج.

وبدأ بالاجتماع بمراجعة الموقف الحالي للشركة وعمل المصانع وتوفير القطن الزهر اللازم للإنتاج ومراجعة سياسة التشغيل لصالح الغير، وتنفيذ دورات تدريبية لإعادة تأهيل العاملين، والتنسيق مع شركة ECH "ايجبشين كوتون هب" لمراجعة السياسات البيعية والتسويقية وتحسين جودة المنتجات لفتح أسواق خارجية جديدة للتصدير.

رافق الوزير في جولته، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وعماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ورشا عمر مساعد الوزير.

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