التحالف الوطني يتبنى بسمة شوقي الأولى على الجمهورية في التعليم الفني

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تبني مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية أحد كيانات التحالف الوطني الطالبة بسمة شوقي ابنة قرية اشليمة التابعة لمركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة الحاصلة علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في التعليم الفني الصناعي بمجموع 99% وإهدائها منحة دراسية كاملة تغطي كافة المصروفات خلال فترة دراستها الجامعية وحتى استكمال الدراسات العليا وصولًا لدرجة الدكتوراه.

وأوضح المركز الإعلامي في بيانه، أن رعاية الطالبة يأتى فى إطار استراتيجية التحالف الوطني للنهوض بمنظومة التعليم وتشجيع الطلاب علي التفوق والابتكار حيث حصدت بسمة الطالبة بمدرسة الشهيد هيثم سامى حمد الثانوية الفنية بنات المركز الأول على مستوي بالجمهورية في التعليم الصناعي بقسم منظومة الجدارات بمجموع 99%.

وكانت مؤسسة صناع الخير إحدي كيانات التحالف الوطني قد أعلنت من قبل عن تبني الطالبة ندي عبدالباقي ابنة محافظة بورسعيد الحاصلة على المركز الأول علي مستوي الجمهورية في التعليم التجاري وكذلك الطالبة سعاد مصطفي الملقبة " بزويل الفيوم " صاحبة ابتكار الثلاجة المتنقلة الموفرة للطاقة واهدائهم منح دراسية كاملة طوال فترة دراستهما الجامعية وحتى الدراسات العليا.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.