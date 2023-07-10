خلال زيارته لمشروعات حياة كريمة.. محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لقرى قوص

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بمركز قوص ضمن المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والعقيد حازم محمد أبو العز المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا، والدكتور قدري الشعيني رئيس مدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استعرض محافظ قنا خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بمركز قوص والبالغ عددها 175 مشروع بواقع 5 مشروعات بقطاع التنمية المحلية، 5 مشروعات بقطاع الزراعة، 31 مشروع بقطاع الصحة، 10 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة، 16 مشروع بقطاع التضامن الاجتماعي، 41 مشروع بقطاع الصرف الصحي، 23 مشروع بقطاع الكهرباء، 26 مشروع بقطاع مياة الشرب، 18 مشروع بقطاع الطرق.

وقال محافظ قنا، أن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة المصرية والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.