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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

خلال زيارته لمشروعات حياة كريمة.. محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لقرى قوص

محافظ قنا يتفقد مشاريع
محافظ قنا يتفقد مشاريع حياة كريمة بقوص
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عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بمركز قوص ضمن المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والعقيد حازم محمد أبو العز المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا، والدكتور قدري الشعيني رئيس مدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استعرض محافظ قنا خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بمركز قوص والبالغ عددها 175 مشروع بواقع 5 مشروعات بقطاع التنمية المحلية، 5 مشروعات بقطاع الزراعة، 31 مشروع بقطاع الصحة، 10 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة، 16 مشروع بقطاع التضامن الاجتماعي، 41 مشروع بقطاع الصرف الصحي، 23 مشروع بقطاع الكهرباء، 26 مشروع بقطاع مياة الشرب، 18 مشروع بقطاع الطرق.

وقال محافظ قنا، أن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة المصرية والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة  من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

أشرف الداودى محافظ قنا أجتماعا موسعا البنية التحتية التنمية المحلية بصعيد مصر الدولة المصرية