بالفيديو.. تامر حسني يفاجئ جمهور لبنان

فاجأ الفنان تامر حسنى الجمهور اللبنانى بدخوله إحدى قاعات السينما التى تعرض فيلمه "تاج" بدولة لبنان، بعد إحياء حفله الغنائى الكبير ببيروت فى الساعات القليلة الماضية.

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وعلق تامر على الفيديو "زيارة مفاجأة لسينما لبنان لفيلم تاج لحبايب قلبى الجمهور اللبنانى" وظهر فى الفيديو تامر حسنى وسط صيحات وفرحه كبيره للجمهور فور ظهوره، وظل يبادلهم التحيه لهم وسط تقدير كبير لإستقبالهم منذ وصوله دولة لبنان حتى انتهاء حفله.

وبعد انتهاء حفله ببيروت وجَّه تامر الشكر لجمهور لبنان وعلق "مفيش كلام يوصف فرحتى على استقبال جمهور لبنان ليا، بجد إستقبال أسطورى، الإستقبال بالورد والزفه البلدى، وفضلوا معايا لحد الفندق".

تأتى حفل بيروت ضمن جولات الفنان تامر حسنى الفنية ، حيث أحيا منذ أيام قليله حفله بالأردن، والذى قدم من خلاله باقه من أجمل أغانيه، إلى جانب جولاته بحفلات السعوديه خلال الفترة السابقة.

يذكر أن الفنان تامر حسنى يشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم"تاج"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأيام السابقة، وينتمى لنوعية أفلام الرجل الخارق "السوبر هيرو" .

الفيلم بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، تأليف تامر حسنى والإخراج سارة وفيق.