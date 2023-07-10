تحالف الأحزاب المصرية يحيى الرئيس السيسي على عقد قمة دول جوار السودان بالقاهرة

حيا المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصرية الذى يضم ٤٢ حزبا سياسيا الرئيس السيسي على قرار عقد قمة دول جوار السودان بالقاهرة الخميس المقبل، لوضع حل نهائى للصراع فى السودان.

وصرح الكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الاعلامى باسم التحالف، بأن جميع رؤساء الأحزاب اعضاء المجلس الرئاسى أعربوا عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجهوده مع قادة دول جوار السودان لعقد القمة وإنهاء الصراع بالسودان والذى دخل شهره الثالث.

وقال “نفادى”، إن أعضاء المجلس الرئاسى للتحالف ناشدوا اطراف الصراع فى السودان على اهمية وقف الحرب وحقن دماء الشعب السودانى خاصة ان استمرار الحرب يؤثر على جميع دول جوار السودان وان الشعب المصري بل وجميع شعوب الدول العربية والإفريقية تتطلع الى تلك القمة ونجاحها.