سول: أزمة الغذاء في كوريا الشمالية ما زالت خطيرة رغم الواردات من الصين

الإثنين 10/يوليو/2023 - 04:02 م

قال وزير الوحدة الكوري الجنوبي "كوون يونغ-سيه" اليوم /الاثنين/ إن أسعار المواد الغذائية في كوريا الشمالية استقرت إلى حد ما بمساعدة واردات الحبوب من الصين، لكن نظام بيونج يانج لا يزال يواجه أزمة غذاء خطيرة.

وأضاف "كوون" في مؤتمر صحفي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن حالات وفاة بسبب الجوع حدثت في بعض المناطق في كوريا الشمالية، ويبدو أن نطاق هذه المناطق قد اتسع أكثر وسط الاضطرابات في الإمدادات الغذائية التي تسيطر عليها الدولة، مشيرا إلى أن واردات الأرز والحبوب من الصين ساعدت على استقرار أسعار المواد الغذائية في كوريا الشمالية، التي ارتفعت بسبب أزمة الإمدادات، ولكن الوضع الغذائي في كوريا الشمالية لا يزال خطيرا.

وأوضح أن الوضع الغذائي في كوريا الشمالية يبدو أنه تدهور وسط الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة الناجمة عن إغلاق الحدود لمكافحة جائحة "كوفيد-19" والعقوبات العالمية المفروضة بسبب برامجها النووية والصاروخية.