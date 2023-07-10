حبس سيدة وزوجها بتهمة قتل ابنتهما بالتعذيب في البساتين

أمرت النيابة العامة، بحبس متهمة بقتل ابنتها بمعاونة زوجها، بعد تعذيبها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهمين على الطب الشرعي لبيان تعاطيهم أى مواد مخدرة.

واقر المتهمين في اعترفاتهم بارتكاب الواقعه بدافع تأديبها، لتكرارها الخروج دون اذن ولم يقصدا قتلها، كما تبين أنهما اعتادا على ضربها هى وشقيقها الأصغر بدافع التأديب.

وأمرت النيابة بعرض شقيق المنوفيه علي الطب الشرعي لبيان ما به من آثار تعذيب، والتحفظ عليه لحين تسليمه لأحد ذويه بعد التحريات.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة الطفله انها في العقد الثاني من العمر، وجود آثار تعذيب عبرة عن سحجات وكدمات وجروح في سائر الجسد اثر ضربها وتعذيبها، وعدم الاعتناء بالجروح، ويرجح أنها تسببت في الوفاة.

وشهدت منطقة البساتين جريمة بشعة عندما أقدم عامل رخام على تعذيب نجلة زوجته حتى الموت لتأخرها فى العودة للمنزل

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من شرطة النجدة بوصول طفلة تدعى "ولاء" عمرها 11 عاما، وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب ووفاتها متأثرة بإصابتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة الطفلة ترتدى كامل ملابسها كما تبين اصابة شقيقها ، وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وأنه تعدى على الضحية بزعم خروجها المتكرر من المنزل، ويقوم رجال المباحث بأستكمال التحريات للوقف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.