توزيع 12500 كيلو لحوم على المحتاجين في 64 قرية بالأقصر.. صور

انتهت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، من توزيع عدد 12 ألف و500 كيلو لحوم بلدي على الأسر الأولى بالرعاية بقري مراكز محافظة الأقصر.

وأكد محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً والمناطق النائية الأكثر فقرًا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأكثر استحقاقاً ومبادرة (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، اليوم الاثنين، إنه فور انتهاء مرحلة الذبح التي تمت خلال أيام عيد الأضحى المبارك داخل مجزر الحبيل بمركز الأقصر، ومجزر الدير بمجزر إسنا، ومجزر أرمنت بحاجر أبوضغار، تحت إشراف مديرية الطب البيطري، تم على الفور البدء فىي مرحلة التعبئة ثم التوزيع، حيث انتهت الجمعية من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة الأقصر، تماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة الأقصر.

واستعرض شعبان، الخطة حيث تم التوزيع في قرى الصعايدة والمدامود وجاد الكريم والعشي بمركز الزينية، وقرى منشاة العماري ونجع الطويل والكرنك القديم وأبو الجود والزناقطة والعوامية، ونجع الطينه والكرنك الجديد والسواقي بمدينة الأقصر، وقرية البغدادي والبياضية بمركز البياضية، وقرى الطود شرق ومساكن الإيواء والمهيدات ونجع علوان والقباح الشرقي والعديسات قبلي والفتاتيح ونجع الوحدة ومنشية النوبة والعديسات بحري ونجع خميس بمركز الطود، وقرى الضبعية والمريس وحاجر المريس وقرى القبلي قمولا والغربي قمولا ونجع البركة والسيول والطارف والأقالته والقرنة البلد بمركز القرنة.

كما تم التوزيع في قرى الحلة والحليلة والحميدات والدير والشغب والعبابدة وترعة ناصر وحاجر كومير والعضايمة والمساوية والنمسا والقرايا وإسنا المنشيه والمكسر والشيخ فضيل ونجع العرب وأصفون والزنيقة والكيمان وتوماس 1 و 3 وطفنيس وسطيح ونجع الحادي والغريرة ووابورات والمطاعنة والقرية وعرب الأنصار والتملية بمركز إسنا، وقرى المحاميد بحري والمحاميد قبلي والرزيقات بحري والرزيقات قبلي والرياينة وأرمنت الوابورات وأرمنت الحيط والبقاله وساحل الجرف وأبو حليمه والمراعزة الشرقية وأبودغار وعزبة الخليل والعامري وقرى الحوزة والديمقراط والمراعزة الغربية بمركز أرمنت.

وأضاف شعبان، أن الجمعية أيضا انتهت من ذبح أضاحيها عصر يوم السبت الموافق 1 يوليو بتوقيت البلاد المستوردة، ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وتوزيعها على شرائح غير القادرين بالتعاون مع 5500 جمعية أهلية صغيرة، بحضور وفد جمعية الأورمان وعدد من الأطباء البيطريين، وذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" الذي تطلقه الجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية تحرص على أن تتم جميع المراحل التي تمر بها لحوم الأضاحي منذ اختيار الماشية إلى وصول اللحوم إلى مستحقيها، أن تتم كل هذه المراحل وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية.

وأشار مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، مضيفًا إن عملية التوزيع جاءت من خلال لجان من الجمعيات الأهلية، بحضور مندوبين من التضامن وجمعية الأورمان، لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها من خلال كشوف تم مراجعتها.

وكانت جمعية الأورمان، قد شاركت في انطلاق مبادرة إنسانية خيرية جديدة بعنوان "بثمن كيلو واحد من اللحوم.. شارك في صك الأضحية 2023)، وذلك لحث المواطنين على أداء فريضة الأضحية وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الأكثر استحقاقا في قرى ونجوع وعزب محافظة الأقصر.

وأشار شعبان، إلى أن المبادرة تحث المضحيين على شراء صك الأضحية بالتقسيط حتى يستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتأتي في إطار مبادرات الأورمان التي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي، منوهًا أن قيمة صكوك الأضاحي من جمعية الأورمان لهذا العام 2023، حيث بلغت قيمة الصك في العجل المستورد الصغير 4800 جنيه ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 1170 جنيها في أول مرة كمقدم، ثم يدفع 330 جنيه شهرياً لمدة 11 شهر، والصك بقيمة 5700 جنيه للعجل المستورد الكبير يدفع المتبرع 1300 جنيها في أول مرة ثم يدفع 400 جنيه كل شهر لمدة 11 شهر، وقيمة الصك 8100 جنيه في العجل البلدي يدفع المتبرع 1500 جنيها في أول مرة ثم يدفع 600 جنيه كل شهر لمدة 11 شهر، كما تقوم أيضا بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 400 جنيه وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم.

الجدير بالذكر، أن جمعية الأورمان كانت قد أطلقت قبل سنوات مشروع "صك الأضحية" ونجحت في توصيل لحوم أضاحي المتبرعين إلى مستحقيها في أقاصي قرى الأقصر، وبخاصة الأشد احتياجا منها ومستمرة في تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

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توزيع لحوم الأورمان (3)

توزيع لحوم الأورمان (3)

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توزيع لحوم الأورمان (7)

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