حبس المتهمين بالتشاجر وإطلاق نار في البساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الاثنين، بحبس 3 متهمين التشاجر مع آخرين وإصابتهم بطلاقات ناريه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت بالتحفظ على الأسلحة ووجهت لهم تهم التشاجر وترويع المواطنين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين واستدعاء شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط مرتكبى واقعة التعدى على 3 أشخاص خلال مشاجرة باستخدام أسلحة نارية وبيضاء محدثين إصابتهم.

تلقى قسم شرطة البساتين بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية ورش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم .

وبالانتقال وسؤال المصابين قرروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين (4 أشخاص آخرين، مقيمون بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهم حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى عليهم بالضرب باستخدام "سلاح نارى" نتج عنه إصابتهم المشار إليها ، ولاذوا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم ( 2 فرد خرطوش و2 سلاح أبيض وطلقات نارية مختلفة الأعيرة) والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.