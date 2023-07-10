حبس متهمين بسرقة صاج الكبارى بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة صاج الكبارى، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت بالتحرى عن المركبة المستخدمة في الواقعة، وحول نشاطهم الإجرامي.

تعود الواقعة عندما تم ضبط شخصين، حال استقلالهما مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ومحمل عليه (4) لوح صاج بطول 4 متر ، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الصاج من أعلى سور أحد الكبارى الكائن بدائرة القسم .

كما تم ضبط أحد الأشخاص، حال استقلاله مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملكه بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزته 7 صناديق حديدية خاصة بعدادات المياه "مجهولين المصدر" وأجنة حديدية، وبمواجهته إعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الصناديق الخاصة بعدادات المياه من داخل العقارات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "الخلع" بإستخدام الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزته واعترف بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.