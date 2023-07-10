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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين بحريق شقة سكنية بشارع الملك فيصل

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقى شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين أثر حريق شقة سكنية داخل برج بمنطقة الطوابق فيصل غرب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل غرب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب5 سيارات إطفاء جري فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وتبين من خلال الفحص وفاة شخصان وإصابة 4 و نقلو جميعهم الى المستشفى وانتقل المعمل الجنائى لكشف الأسباب النهائية حول الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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