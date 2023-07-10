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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023| نوعيات ودرجات امتحان الديناميكا غدا

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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يستأنف غدًا طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات امتحان (الدورالأول)  في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة ثانية).

مجموع درجات الرياضيات التطبيقية ٦٠ ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها ٣٠ درجة تشتمل على ٢ سؤال مقالي مخصص لها ٤ درجات و١٨ سؤالًا موضوعيًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا.

وجاءت درجات مادة الإستاتيكا، 30 درجة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢، مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية ١٨ سؤالًا مخصص لها  ٢٦ درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا، 

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.

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