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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوليبا: حلفاء الناتو توصلوا لتوافق في الآراء بشأن مسار أوكرانيا فى عضوية الحلف

كوليبا
كوليبا
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 أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الاثنين أنه بعد مفاوضات مكثفة، توصل حلفاء الناتو إلى توافق في الآراء بشأن إلغاء خطة عمل العضوية من مسار أوكرانيا في الحصول على عضوية الحلف.

وقال كوليبا -في تدوينة عبر موقع. تويتر- "بعد محادثات مكثفة، توصل حلفاء الناتو إلى توافق في الآراء بشأن إزالة خطة عمل العضوية من مسار أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف. وأرحب بهذا القرار الذي طال انتظاره والذي يقصر طريقنا نحو الناتو. إنه أيضا أفضل لحظة لتوضيح دعوة أوكرانيا للانضمام إلى عضوية الناتو".
ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو.
يشار إلى أن خطة عمل العضوية عبارة عن برنامج للناتو لتقديم المشورة والمساعدة والدعم العملي مصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات الفردية للدول التي ترغب في الانضمام إلى الحلف. ولا تؤثر المشاركة في خطة عمل البحر المتوسط على أي قرار يتخذه التحالف بشأن العضوية المستقبلية، بناء على قرار مجلس شمال الأطلنطي، وتشارك البلدان في خطة عمل البحر المتوسط من خلال تقديم برامج وطنية سنوية فردية حول استعداداتها لعضوية محتملة في المستقبل. وهي تغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والدفاعية والموارد والأمن والجوانب القانونية.

كوليبا أوكرانيا الناتو