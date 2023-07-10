حملة 100 يوم صحة| أستاذ علم اجتماع يشيد بجهود الدولة لتحسين الأوضاع.. وخبير اقتصادي: الحملة جزء من رؤية مصر 2030

في تقرير مفصل تلقاه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الجمعة الماضية، تم تسليط الضوء فيه على الخدمات التي قدمتها المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل الطبية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، والصحة النفسية، وحملات التوعية، كجزء من حملة "100 يوم صحة"، عملت الحملة في جميع محافظات الجمهورية، حيث قدمت خدمات صحية شاملة للمواطنين الذين بلغ عددهم 456،512 شخص، يوم الخميس الماضي الموافق 6 يوليو.

وفقًا للدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تم تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك الكشف المبكر والعلاج لضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، والكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والرعاية الصحية للأم والجنين، وفحص الأورام السرطانية، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.

فيما يلي تفاصيل أكثر عن الخدمات التي قدمتها حملة "100 يوم صحة" والتأثير الذي أحدثته في مجتمعاتها المحلية:

بلغت إجمالي الخدمات التي قدمت الخميس الماضي في حملة 100 يوم صحة 456 ألفا و512 خدمة، بينها 13 ألف خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، حيث سجلت الزيارات العارضة والمتكررة 36 ألفًا و277 زيارة، وبلغت الخدمات المقدمة للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة لـ2515 طفلا، بينما بلغت الخدمات المقدمة للكشف المبكر وعلاج الاعتلال الكلوي وعلاج الأمراض المزمنة 36 ألفًا و915 خدمة، لم تقتصر الخدمات عن هذا الحد حيث بلغت الخدمات الرئاسية لصحة الام والجنين لـ 5 آلاف و318 خدمة، و9 آلاف و173 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار 1783 قرار علاج ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، إلى جانب علاج 8 آلاف و581 مواطنا بقرارات علاج على نفقة الدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بلغ عدد المترددين على القوافل الطبية الخاصة بحملة 100 يوم صحة 14 ألفا و663 مواطنا، كما تم ملئ 16 ألفا و665 استمارة استبيان، كما وصل عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، إلى 86 ألفا، و4 منتفعات، أما الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات بلغت 78 ألفا، و506 زيارة، أما معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، بلغت 143 ألفا و424 طفلا، كما قدمت الحملة في مجال الصحة النفسية حوالي 3 آلاف و687 خدمة، التي شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، كما قدمت الحملة خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 34 ألف مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

استكمالا لما بدأته حملة 100 يوم صحة، قام وكيل وزارة الصحة، الدكتور مبروك سالم، اليوم، بزيارة تفقدية لوحدة أغورمى التابعة لإدارة سيوة الصحية في محافظة مطروح، وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة سير العمل وتقييم أداء الفرق الطبية في تقديم الخدمات الصحية وتنفيذ المبادرة الرئاسية.

خلال زيارته، استعرض وكيل وزارة الصحة تقريرًا مفصلًا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية التي تم تنفيذها في إدارة سيوة الصحية. وبلغ إجمالي الخدمات التي تم تقديمها خلال الحملة الصحية ٦٥٥ خدمة متنوعة.

تم تقديم ٨٤ خدمة من خلال عيادات تنظيم الأسرة، استفاد منها ٦٦ سيدة، وتم أيضًا تنفيذ ١٨ زيارة منزلية للرائدات الريفيات، وتم تطعيم ٤٠ طفلًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ350 شخصًا، معربا عن تقديره واعترافه بالجهود المبذولة من قبل الفرق الطبية في وحدة أغورمى وإدارة سيوة الصحية في تقديم الخدمات الصحية للمجتمع المحلي. كما أكد على أهمية استمرارية سير المبادرة الرئاسية وتطويرها لتحسين الخدمات الصحية في المنطقة.

تأتي هذه الزيارة كجزء من التوجيهات القوية والاهتمام المستمر من قبل وزارة الصحة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتعكس أيضًا التزام الوزارة بالتواصل المباشر مع الوحدات الصحية وفرق العمل الميدانية للتأكد من تنفيذ المبادرات وتحقيق النتائج المرجوة.

وقد أثنى وكيل وزارة الصحة على الجهود المبذولة في وحدة أغورمى، مشيدًا بالتنظيم الجيد والانتظام في سير العمل بالمبادرة الرئاسية. كما أعرب عن تقديره للفرق الطبية والعاملين في إدارة سيوة الصحية على التزامهم واجتهادهم في تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية للمجتمع المحلي.

وفي ختام الزيارة، أكد وكيل وزارة الصحة على أهمية الاستمرار في تطوير وتعزيز الخدمات الصحية في إدارة سيوة الصحية، وتعزيز التوعية الصحية والوقاية لدى المواطنين، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل نتائج صحية للمجتمع في المنطقة.

كما صرح الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أثناء تفقده الفرقة المنتشرة بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها، اليوم، أنه تم فحص 122 طفل من حديثي الولادة للأمراض الوراثية، وفحص 1373 مواطن من المقبلين على الزواج، وفحص 26743 مواطن للكشف المبكر عن الأورام، وفحص فيروس سي لعدد 21 مواطن، وتم فحص الأمراض المزمنة لعدد 1727 من كبار السن، وفحص عدد 8081 مواطن مرضى الاعتلال الكلوي.

وبهذا، تؤكد وزارة الصحة التزامها المستمر بتقديم خدمات صحية عالية الجودة وتحسين رعاية المواطنين في جميع أنحاء البلاد. وتعزز هذه الزيارة الثقة والاطمئنان في قدرة النظام الصحي على تلبية الاحتياجات الصحية للمجتمع.

من الناحية الاجتماعية

الدكتور سعيد صادق

أشاد الدكتور سعيد صادق، استاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، بما تقدمة الدولة لإطلاقها برنامج الصحة والتطعيم، وكذلك الجهود المبذولة لتحسين الوضع الصحي في البلاد، قائلا "من وجهة نظري أعتبر الصحة والتعليم أهم وأغلى الأشياء في التنمية البشرية، ولا يمكن تحقيق التقدم والازدهار دون توفيرهما بشكل ملائم".

وتابع في تصريحات خاصة، من الملاحظ أن الشعب المصري يعاني من مشاكل صحية متعددة، لذلك كان من الضروري أن يتم التركيز على الوضع الصحي وتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين. من خلال الحملة المعلنة والتي يمكن تحقيق تحسين كبير في خطة النظام الصحي وضمان توفر الخدمات الصحية للجميع.

وأشار الى أن حملة 100 يوم صحة التي تم إطلاقها تعد خطوة هامة في هذا الاتجاه، إن توفير اللقاحات والاستشارات والعلاجات للمواطنين يساهم في تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المعدية. كما أنه يعكس الالتزام الجاد للحكومة برفع مستوى الرعاية الصحية وحماية المجتمع.

متمنيا أن يستمر العمل على تحسين الوضع الصحي في مصر، وأن يتم تخصيص المزيد من الموارد والاهتمام لتعزيز البنية التحتية الصحية وتوفير التعليم الصحي للجميع.

من الناحية الصحية

الدكتور إسلام عنان

ومن جانبه قال الدكتور اسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة المستقبل، تهدف حملة "100 يوم صحة"، إلى تنشيط المبادرات الصحية الموجودة بالفعل، مثل الحملات المتعلقة بالسمع وسرطان الثدي والأمراض غير السارية. وتم إطلاق هذه الحملات منذ عام 2018، وقد تم اتخاذ هذا الإجراء لتعزيز المشاركة المستمرة للمواطنين في الفحوصات الطبية والاطمئنان على صحة الأطفال، وتشجيع الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

وتابع في تصريحات خاصة تهدف حملة "100 يوم صحة" إلى توعية المجتمع بأهمية المبادرات الصحية وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة. وتعد هذه الحملة جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى الحفاظ على صحة المصريين وتعزيز رعاية الصحة في البلاد.

وأكمل وتشمل المبادرات الصحية التي ستركز عليها حملة "100 يوم صحة" الكشف المبكر عن الأمراض، وتوفير العلاج اللازم للمرضى، وتعزيز الوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة الأفراد. ستقوم الحملة بتوفير المعلومات والتوجيهات الصحية للمواطنين، وتنظيم فعاليات وندوات توعوية لزيادة الوعي الصحي في المجتمع.

وأوضح تشجع الحكومة جميع المواطنين على المشاركة الفعالة في حملة "100 يوم صحة"، وذلك من خلال زيارة المراكز الصحية والمستشفيات المشاركة استفادة من الفحوصات الطبية المتاحة. كما تدعو الحكومة المواطنين إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض والمتابعة الدورية للحفاظ على صحتهم.