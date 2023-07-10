الرئيس العراقي يثني على دعم المجتمع الدولي بلاده خلال حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي

الإثنين 10/يوليو/2023 - 03:03 م

أثنى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، على دعم الدول الصديقة، والأسرة الدولية، للقوات المسلحة وللشعب العراقي، خلال القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي؛ دفاعا عن الإنسانية جمعاء، مشيدا بـ"الأدوار البطولية من للقادة والمقاتلين صناع المآثر العظيمة".

اء ذلك - وفقا لبيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - بمناسبة إحياء ذكرى تحرير مدينة الموصل من عصابات تنظيم داعش الإرهابية.

وقال رشيد إن "شعبنا يستعيد اليوم ذكرى تحرير مدينة الموصل من عصابات الإرهاب والجريمة الداعشية، وفي هذه الذكرى نحتفل بالبطولة والأبطال، بالشجعان الذين ضحوا بدمائهم من أجل تطهير الموصل العزيزة، فصنعوا النصر وأعادوا الموصل مرفوعة الرأس".

وأضاف: "إنه بهذه المناسبة نتذكر باعتزاز المآثر العظيمة التي سطرها الشهداء من أبناء قواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها، من جيشنا الباسل وجهاز مكافحة الإرهاب وشرطتنا الاتحادية والحشد الشعبي والبيشمركة، علاوة على الدور الكبير الذي اضطلعت به المرجعية الدينية العليا من خلال فتوى الجهاد الكفائي".

ونوه بأن "أفضل ما يمكن تقديمه لكل هؤلاء، ونحن نحيا بنعمة الأمن والأمان، هو العمل بإرادة موحدة من أجل مواصلة بناء الدولة الديمقراطية العزيزة على أبنائها والمنيعة على الأعداء".