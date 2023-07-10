وزير العمل يسلم شيكات جديدة بـ1.2 مليون جنيه لضحايا العمالة غير المنتظمة

تواصل الدولة دعمها المستمر للعمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسلم وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة شيكات تعويضات وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 6 أسر لعمال متوفين، من العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن 4 حالات إصابات، وذلك من محافظات: القاهرة ومطروح وقنا والسويس بإجمالى مبلغ مليون و295 ألفاً و286 جنيها، يستفيد منها 19 من تلك الأسر، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي، أو الكلي، أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحيًا، وبحسب بيان صحفي عن الوزارة بلغ إجمالي التعويضات خلال عام 2022 فقط، مبلغ 11 مليونا و770 ألفاً و670 جنيها استفاد منها من العمالة غير المنتظمة 129 حالة.

وقالت الوزارة إن تلك التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأنها شملت اليوم حالات وفاة لـ 6 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات العمل وهم : مينا عاطف سمير عبده، و محمد السيد محمود الحلو، وسمير كامل زاخر ايوب، وعماد احمد توفيق عزب، و كاظم ناصر جابر محمد، وسنيوس لويس خليل ناروز، فضلاً عن 4 حالات اصابات لعمال وهم: محمد عبد الرؤوف محمد محمود، و محمد علاء الدين قبيصى، و منتصر كحول زكى عبد الباقى، وهويدا شحاته محمود احمد.

وقدم وزير العمل العزاء لأسر العمال المتوفين ، مؤكداً حرص الدولة المصرية على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمع إلى مطالب البعض، وأصدر توجيهاته بالاستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة أن خلال مديريات العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة للحصول على المستحقات.

وحضر فعاليات التسليم من "الوزارة": نشوى الشبكى مدير عام الادارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة ، وشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ، وحلمى أبو زهرة مدير عام الادارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت،ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي مسئول التأمين بالشركة.

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