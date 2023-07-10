المنطقة المحيطة بالعاصمة الأيسلندية تشهد 2200 زلزال خلال 24 ساعة.. وتوقعات ببركان على وشك الانفجار

سُجل ما يقرب من 2200 زلزال في الساعات الأربع والعشرين الماضية في المنطقة المحيطة بالعاصمة الأيسلندية ريكيافيك، كما يتوقع خبراء الرصد أن ثوران بركاني قد يكون وشيكًا.

قال مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي (IMO) إن الهزات الأرضية بدأت حوالي الساعة 4 مساءً تحت أحد جبال المنطقة، هذا الجبل يقع على قمة نظام بركاني حيث حدث انفجاران بركانيان في العامين الماضيين في شبه جزيرة ريكيانيس والتي تقع الطرف الجنوبي الغربي لأيسلندا.

وقالت الوكالة إنه تم رصد حوالي 2200 زلزال وشعر بأكبر الزلازل في الجزء الجنوبي الغربي من أيسلندا، و أنه من المرجح حدوث المزيد من النشاط الزلزالي، خلال الساعات القادمة.

سبعة من الزلازل كان قوتها أكثر من أربعة - اعتبرت زلزالا خفيفا. وأدى النشاط الزلزالي إلى رفع مستوى تنبيه الطيران إلى "برتقالي" من "أخضر".

آيسلندا هي المنطقة البركانية الأكبر والأكثر نشاطًا في أوروبا. تقع جزيرة شمال الأطلسي على طول سلسلة جبال وسط المحيط الأطلسي- تفصل بين الصفائح التكتونية الأوراسية وأمريكا الشمالية.

في أبريل 2010 ، تم إلغاء 100000 رحلة جوية ، مما ترك أكثر من 10 ملايين مسافر عالقين، في أعقاب الانفجار الهائل لاحد البراكين، وهذا أكبر اضطراب في الحركة الجوية في وقت السلم حتى جائحة كوفيد.