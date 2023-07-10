زعماء "الناتو" يتوافدون على ليتوانيا لحضور قمة الحلف غدا

الإثنين 10/يوليو/2023 - 02:53 م

يبدأ زعماء دول حلف شمال الأطلنطي (ناتو) ووفودهم التوافد على العاصمة الليتوانية فيلنيوس، اليوم /الاثنين/؛ لحضور قمة الحلف المقرر عقدها غدا الثلاثاء، ولمدة يومين.

ومن المتوقع أن تجمع قمة (الناتو) 48 وفدا يتألف من 2400. عضو، بما في ذلك 40 رئيس دولة، وتستضيف ليتوانيا حدثا بهذا الحجم للمرة الأولى، بحسب الموقع الرسمى لشبكة الإذاعة والتليفزيون الليتوانية.

ومن المتوقع أن يصل الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إلى ليتوانيا، وسيكون دعم أوكرانيا موضوعا رئيسيا للمناقشة خلال القمة التي تستمر يومين.

وأنفقت العاصمة الليتوانية حوالى 10 ملايين يورو على الاستعدادات للقمة، بما في ذلك إعادة تعبيد بعض الطرق وتطوير البنية التحتية.

وقالت الحكومة الليتوانية - فى وقت سابق- إن استضافة قمة (الناتو) ستكلف ليتوانيا إجمالا حوالي 38 مليون يورو.

وسيتم فرض قيود على حركة المرور في فيلنيوس خلال القمة، ولن يمكن الوصول إلى معظم المدينة القديمة إلا سيرا على الأقدام.

ومن المتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وضيوف آخرون إلى ليتوانيا اليوم.

وقال مكتب الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا إنه سيجتمع مع ستولتنبرج، في وقت لاحق اليوم، بمقر عقد قمة (الناتو) في مركز المؤتمرات في فيلنيوس، لمناقشة التفاصيل النهائية للاستعدادات للتجمع، وعقد مؤتمر صحفي مشترك.